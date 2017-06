Stuttgart-Stammheim Polizei sucht nach Exhibitionisten

Von red 05. Juni 2017 - 10:57 Uhr

Zwei zwölfjährige Kindern begegnen auf einem Spielplatz in Stuttgart-Stammheim einem Exhibitionisten. Die Polizei sucht nun mithilfe von Zeugen nach dem Mann.

Stuttgart - Am Sonntag gegen 14.25 Uhr ist auf einem Spielplatz am Ehniweg in Stuttgart-Stammheim ein Exhibitionist gegenüber zwei zwölfjährigen Kindern aufgetreten. Der Mann, der in einem Gebüsch stand, manipulierte an seinem Glied und sah dabei in Richtung der Kinder, teilte die Polizei mit. Als diese auf den Mann aufmerksam wurden, rannten sie nach Hause und vertrauten sich der Mutter an.

Den Mann können sie wie folgt beschreiben: Zwischen 40 und 50 Jahre alt, cirka 180 cm groß, Glatze, bekleidet mit einem T-Shirt, dunklen Jeans und dunklen Schuhen, trug zur Tatzeit eine Sonnenbrille. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/89 90 57 78 in Verbindung zu setzen.