Stuttgart So schön wird auf dem Weihnachtsmarkt gefeiert

Von red 27. November 2016 - 12:45 Uhr

Kling, Glöckchen, klingelingeling: Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt erstrahlt in all seiner Größe und Pracht. Auch am Samstag ließen sich viele Besucher vom weihnachtlichen Glanz in Stuttgart verzaubern.





Stuttgart - Die Sternlein prangen auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt, durch die Stadt weht ein Hauch von Weihnachtsduft: Seit Mittwochabend stimmt Stuttgarts Weihnachtsmarkt seine Besucher auf die Festtage ein. Stuttgarter und aus der ganzen Region angereiste Menschen strömen in die festliche Budenstadt, trinken fröhlich Glühwein miteinander oder essen Leckereien wie frische Maronen.

Die Budenstadt erstreckt sich vom Königsbau über den Karls- und Schillerplatz bis zum Marktplatz. 285 dekorierte Stände wetteifern noch bis zum 23. Dezember um Käufer. Angeboten wird Festliches wie Kerzen, Karten und Kugeln, viel Handgefertigtes, warme Kleidung für die kalten Tage – und natürlich Leckereien und heiße Getränke.

Weihnachtlicher Glanz in der City

Rund 180 Nadelbäume und rund 500 Bund Tannenreisig verleihen der City eine weihnachtliche Note. Im Alten Schloss sowie auf Schloss-, Markt- und Schillerplatz stehen vier mehr als 20 Meter hohe Fichten. Allein die Rotfichte auf dem Schlossplatz wird mit mehr als 40 000 LED-Birnchen beleuchtet. Am Rathaus funkeln noch einmal rund 10 000 energiesparende Lichter.

Auch am Samstagabend ließen sich viele Besucher vom weihnachtlichen Glanz in Stuttgart verzaubern. In unserer Bildergalerie haben wir die besten Fotos vom Stuttgarter Weihnachtsmarkt.