Stuttgart-Sillenbuch Fußgängerin von Stadtbahn erfasst

Von red/dja 08. Juli 2017 - 08:34 Uhr

Am späten Freitagabend kommt es an einem Z-Übergang in Stuttgart zu einem Unfall: Eine Stadtbahn erfasst eine Fußgängerin.





7 Bilder ansehen

Stuttgart - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag in der Kirchheimer Straße an der Stadtbahnhaltestelle Schemppstraße (Stuttgart-Sillenbuch) ereignet hat.

Mehr zum Thema

Eine 41-jährige Fußgängerin überquerte laut Polizei gegen 22.24 Uhr den Z-Übergang im Bereich der Stadtbahnhaltestelle und achtete dabei nicht auf den Bahnverkehr. Aus Richtung Sillenbuch kommend, näherte sich eine Stadtbahn der Linie U7. Obwohl er sofort bremste, konnte der 43-jährige Stadtbahnfahrer den Zug nicht mehr rechtzeitig anhalten. Durch den Aufprall wurde die Fußgängerin schwer verletzt.

Lesen Sie hier: Selbstversuch als Stadtbahnfahrerin – Ausweichen ist keine Option.

Die Verletzte kam ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Stadtbahnlinie für etwa eine Stunde unterbrochen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0711/8990-4100 zu melden.