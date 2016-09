Stuttgart Scorpions Stuttgarter Footballer verpflichten neue Trainer

Von pma 14. September 2016 - 09:54 Uhr

David Selje kommt von den Holzgerlingen Twister nach Stuttgart zu den Scorpions.Foto: Stuttgart Scorpions/Sarah Philipp

Die Footballer der Stuttgart Scorpions haben zwei neue Trainer verpflichtet. Ein neuer Cheftrainer soll noch auf die Waldau kommen.

Stuttgart - Der in die Jahre gekommene Trainingsplatz nahe dem Fernsehturm auf der Waldau wird von Grund auf erneuert und nach der nicht zufriedenstellend verlaufenden letzten Saison stellen sich die Stuttgarter Footballer auch intern neu auf. So wurden in den letzten Tagen sowohl für die Offensive als auch für die Defensive neue Coordinators verpflichtet, wie die Trainer der jeweiligen Mannschaftsteile im Fachjargon des American Football heißen.

Mehr zum Thema

Birkholz und Selje kommen

Für die Offensive wurde Fabian Birkholz verpflichtet. Birkholz, der früher selbst als Linebacker aktiv war (Ulm Sparrows, Munich Cowboys, Hamburg Blue Devils), hat mit seiner Arbeit als Cheftrainer bei den Biberach Beavers das Interesse der Scopriosn auf sich gezogen. Der 39 Jahre alte, dreifache Deutsche Meister wird nicht nur das Offensivspiel der Scorpions verantworten, sondern auch als Projektleiter des neuen Scorpions-Konzepts fungieren, das ab sofort eingeführt wird und für alle Mannschaften des Clubs bindend sein soll.

Für die Defensive haben die Footballer von der Waldau Kevin Selje verpflichtet. Er war zuletzt Head Coach des Regionalligisten Holzgerlingen Twister und wird Nachfolger von Gunter Braschler. Der amtierende „Coach of the Year“ der Regionalliga Mitte gilt als junger, aufstrebender Trainer, der die Scorpions Defensive wieder zu alter Stärke führen soll.

Neuer Headcoach soll folgen

Noch nicht geklärt ist die Nachfolge von Jemil Hamiko. Der 36-jährige ehemalige Spieler erklärte bereits im Juli seinen Rücktritt. Noch sind die Scorpions auf der Suche nach einem neuen hauptverantwortlichen Trainer, diese soll aber in den kommenden Wochen abgeschlossen werden.