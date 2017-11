Stuttgart Schlägerei im Regionalexpress

Von aks 06. November 2017 - 17:04 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Zug Richtung Aalen zu einer Schlägerei. Foto: Weingand/Symbolbild

Ein 36-Jähriger und eine Gruppe von vier Männern im Alter von 17 bis 19 Jahren geraten im Regionalexpress von Stuttgart Richtung Aalen aneinander. Es kommt zur Schlägerei.

Stuttgart - Zu einer Schlägerei zwischen einem 36-Jährigen und einer Gruppe von mindestens vier Männern im Alter von 17 bis 19 Jahren ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0.45 Uhr in einem Regionalexpress zwischen Stuttgart und Aalen gekommen.

Laut Polizei, soll ein 17-Jähriger aufgrund der langen Wartezeit gegen die Toilettentür des Zuges geschlagen haben, in welcher sich der 36 Jahre alte Mann befand. Beim Verlassen der Toilette gerieten die beiden Männer in einen Streit, aus dem sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte. Daraufhin mischten sich die übrigen Männer aus der Gruppe des 17-Jährigen ein, und ein 18-Jähriger soll auf den 36-jährigen Mann eingetreten haben.

Alarmierte Polizisten trafen alle Beteiligten am Bahnhof in Waiblingen an. Verletzt wurde bei dem Streit niemand. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern noch an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0711/87035-0 entgegen.