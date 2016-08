Stuttgart S-Bahn-Tunnel nach Vaihingen gesperrt

Von ceb 01. September 2016 - 10:08 Uhr

Archivbild: Ein geöffneter Notausstieg hat am Donnerstagmorgen den S-Bahn-Verkehr zwischen den Haltestellen Schwabstraße und Universität Vaihingen lahmgelegt.Foto: SDMG

Weil die Bahn einen geöffneten Notausgang am S-Bahn-Tunnel zwischen den Haltestellen Schwabstraße und Universität entdeckt hat, war ein Teil der Stammstrecke gesperrt. Die Strecke ist wieder freigegeben.

Stuttgart - Im Stuttgarter S-Bahn-Verkehr kommt es am Donnerstagmorgen zu Ausfällen und Verspätungen, weil die Bundespolizei den Tunnel zwischen den Haltestellen Schwabstraße und Universität Vaihingen gesperrt hatte. Die Strecke wurde gegen 10 Uhr wieder freigegeben.

Der Grund für die Sperrung war, dass die Bahn einen geöffneten Notausstieg gemeldet hat. Die Tür, durch die Fahrgäste im Notfall aus der Röhre gerettet werden können, befindet sich im Bereich Heslacher Wand in der Nähe des Schattenrings. Noch ist nicht klar, ob nur jemand an der Tür manipuliert hat, oder ob auch Personen in die Röhre gestiegen sind. „Wir müssen deshalb sperren und den Tunnel nach Personen absuchen“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.