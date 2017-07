Stuttgart S-Bahn gerät im Feierabendverkehr aus dem Takt

Von dja 24. Juli 2017 - 17:39 Uhr

Am Montagnachmittag ist es bei der S-Bahn Stuttgart zu einer Streckensperrung gekommen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Am Montagnachmittag ist es zu einer Streckensperrung bei der S-Bahn gekommen. Daraufhin werden alle S-Bahn-Linien unterbrochen. Die S-Bahnen fahren bis Betriebsschluss im 30-Minuten-Takt.

Stuttgart - Aufgrund einer Streckensperrung am Nachmittag kommt es am Montag bis zum Betriebsschluss der S-Bahn zu Verspätungen und Ausfällen bei der S-Bahn in Stuttgart. Alle S-Bahnen verkehren wegen der vorangegangenen Störung bis Betriebsschluss nur im 30-Minuten-Takt. Die S60 pendelt nur zwischen Renningen und Böblingen.

Hier geht’s zu unserem VVS-Störungsmelder.

Wie die Bundespolizei auf Nachfrage mitteilte, wurde ein herrenloser Rucksack am Gleis 101 am Stuttgarter Hauptbahnhof entdeckt. „Die Bundespolizei sperrte den Bereich daraufhin ab und untersuchte den Rucksack“, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Gleis wurde Richtung Stadtmitte von 16 bis 16.40 Uhr gesperrt.

Es stellte sich dabei heraus, dass sich in dem Rucksack nur Schreib-Utensilien befanden. Außerdem fand die Bundespolizei den Personalausweis des Besitzers im Rucksack – der Besitzer konnte demnach ausfindig gemacht und das Gepäckstück wieder an ihn zurückgegeben werden.