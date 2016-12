Stuttgart-Rotenberg Autofahrt endet im Weinberg

Von red 17. Dezember 2016 - 21:04 Uhr

Ein Autofahrer ist am Samstag von der Straße abgekommen und landete in einem Weinberg in Stuttgart-Rotenberg. Zur Bergung musste die Feuerwehr dazugerufen werden.





4 Bilder ansehen

Stuttgart - Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Stuttgart-Rotenberg, ist ein Auto im Weinberg gelandet. Der 44-jährige Fahrer kam aus bislang unbekannter Ursache auf der Fahrbahn zu weit nach links und streifte mit seinem VW einen entgegenkommenden Pkw Citroen eines 53-jährigen Fahrers, berichtet die Polizei.

Mehr zum Thema

Der VW-Fahrer kam dadurch von der Straße ab, fuhr in den Weinberg und kam erst etwa zehn Meter später zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 16 000 Euro.

Zur Bergung des Unfallfahrzeugs musste die Feuerwehr hinzugezogen werden.