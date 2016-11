Stuttgart-Rotenberg Arbeiter atmet Gas ein

Von red 23. November 2016 - 20:42 Uhr

Bei einem Arbeitsunfall in Stuttgart-Rotenberg ist ein Mann verletzt worden.Foto: SDMG

Bei einem Arbeitsunfall hat sich ein Mann in Stuttgart-Rotenberg schwer verletzt. Er atmete offenbar Gas ein.

Stuttgart-Rotenberg - Ein 31-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag bei Arbeiten an einer Gasleitung an der Württembergstraße in Stuttgart-Untertürkheim offenbar Gas eingeatmet und ist dadurch schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Der 31- Jährige arbeitete gegen 15.00 Uhr an der Leitung, als aus bislang ungeklärter Ursache offenbar Gas austrat, das der Mann einatmete. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.