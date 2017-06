Stuttgart Raubserie: Tatverdächtiger gefasst

Von Christine Bilger 13. Juni 2017 - 13:22 Uhr

Der mutmaßliche Handtaschenräuber ist gefasst. Foto: dpa

Die Polizei hat einen 26-Jährigen gefasst, der neun Frauen überfallen haben soll. Er hatte in der ganzen Stadt Spuren hinterlassen, die ihn verrieten.

Stuttgart - Das Bangen, wann und wo der brutale Handtaschenräuber wieder zuschlagen könnte, hat ein Ende: Die Polizei hat einen Tatverdächtigen gefasst. Er ging den Ermittlern am Dienstag ins Netz. Der Mann wurde am Montag gegen 17 Uhr an der Haltestelle Schwabstraße im Westen gefasst. Die Polizei war ihm mit Aufnahmen aus den Überwachungskameras auf die Spur gekommen: Bei mehreren Taten war er den Opfern von der Stadtbahn gefolgt. Die Täterbeschreibung der Frauen passte auf den etwa 1,60 großen 26 Jahre alten Mann aus Bulgarien, der in den Bahnen gefilmt worden war.

Mehr zum Thema

Auf dem Weg zum nächsten Opfer?

Etwa 50 Beamte wurden eingesetzt, um in der ganzen Stadt nach dem Mann auf den Aufnahmen zu fahnden. Gegen 16.45 Uhr entdeckten Beamte ihn in der Klett-Passage. Sie folgten ihm, als er mit der S-Bahn zur Schwabstraße fuhr. Die Ermittler gehen davon aus, dass er sich unterwegs ein neues Opfer in der Bahn suchen wollte. An der Schwabstraße kontrollierten sie den Mann und nahmen ihn fest. Er hatte den Schlüssel eines Schließfaches bei sich, in dem die Polizei Beutestücke aus den Überfällen fand. Außerdem lagen darin Kleidungsstücke, welche der 26-Jährige bei den Überfällen getragen haben soll. Ob er auch eine feste Unterkunft in Stuttgart hatte, stehe noch nicht fest, sagte der Polizeisprecher Tobias Tomaszewski. Die Taten habe er teilweise eingeräumt. Der Mann wird am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, da die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen ihn beantragte. Er war erst kurz vor der ersten Tat aus Bulgarien nach Deutschland gekommen.

Die Polizei setzte 50 Beamten zur Fahndung in der ganzen Stadt ein

Die Serie hatte am 30. Mai angefangen. Bereits nach dem dritten Überfall auf eine Frau am 2. Juni hatte die Polizei den Verdacht gehegt, dass ein und derselbe Mann hinter den Taten stecken könnte. Trotz leichter Unterschiede bei den Beschreibungen, welche die Opfer abgaben, kristallisierte sich immer mehr das Bild eines nicht besonders großen jungen Mannes heraus, der kurze schwarze Haare hat. Aufgrund der Körpergröße nannte die Polizei die Ermittlungsgruppe in dem Fall „Zwerg“. Doch es war nicht in erster Linie das Äußere des Tatverdächtigen, was bei der Polizei die Theorie vom Serientäter befeuerte. Vor allem dessen brutale und rücksichtslose Vorgehensweise seinen zum Teil hochbetagten Opfern gegenüber – die älteste ausgeraubte Frau war 91 Jahre alt – war für die Polizei die Gemeinsamkeit der Taten. Bislang werden neun Überfälle der Serie zugerechnet. Der letzte ereignete sich am Sonntagnachmittag in Botnang.