Stuttgart Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Von red 25. Juli 2017 - 22:00 Uhr

Im Stuttgarter Westen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radler und einem Autofahrer. Foto: dpa

Schlimmer Unfall in Stuttgart: Ein Autofahrer nimmt einem Radler die Vorfahrt. Der Unfallverursacher bleibt unverletzt - der Fahradfahrer muss mit schweren Verletzungen in ein Krankhaus.

Stuttgart - Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer in Stuttgart schwer verletzt worden. Der Autofahrer hatte dem Mann an einer Kreuzung in der Augustenstraße im Stuttgarter Westen die Vorfahrt genommen, wie die Polizei mitteilte.

Der Unfallverursacher blieb bei dem Zusammenstoß am Dienstagabend gegen 19 Uhr unverletzt. Rettungskräfte brachten den Radfahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nähere Angaben zu den beiden Männern und zum Sachschaden konnte die Polizei zunächst nicht machen.