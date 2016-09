Film-Premiere in Stuttgart Ein Baby für Cro

Von Uwe Bogen 28. September 2016 - 21:26 Uhr

Mit einem Baby im Arm ist Cro am Mittwochabend zur Stuttgart-Premiere seines Films „Unsere Zeit ist jetzt“ in den Club Wizemann gekommen. Das Baby war echt, der Pelz, den er trug, nicht. Das Kind gehört einem seiner „Homies“, wie der 26-Jährige seine Freunde in der Heimat nennt.





Stuttgart - Um etwa eine Stunde hat sich am Mittwoch bei der „Mutterstadt-Premiere“, so die offizielle Bezeichnung am Abend nach der „Weltpremiere“ in Berlin, der Filmstart daheim in Stuttgart verzögert. In einer S-Klasse hatte man Cro etwa 20 Meter vom Büroeingang des Clubs Wizemann an den Haupteingang vorgefahren. Er nahm sich viel Zeit, um auf dem blauen Teppich seine Fans, Freunde und seine Familie zu herzen. Eine nach dem anderen schloss der Panda-Rapper in den Arm und machte unzählige Selfies, auch mit seinem eigenen Smartphone, das sich von den anderen dadurch unterschied, dass die Scheibe kaputt ist.

Til Schweiger war nicht dabei

Sollte die blaue Farbe des Teppichs ausdrücken, dass in Stuttgart alles anders ist? „Keine Ahnung, warum er blau ist“, antwortete Cro. Um so besser konnte er erklären, warum die Proteste von Tierschützern im Netz, die seinen angeblichen Pelzmantel in Berlin gar nicht lustig fanden, ihr Ziel verfehlen. „Der Pelz ist doch nicht echt“, erklärte er und ließ sich bereitwillig an der Jacke anfassen. Stimmt!

Fast alle Hauptdarsteller waren in Stuttgart dabei – nur Til Schweiger nicht. In dem Film spielt er Cro im Jahr im Jahr 2046. Unter der Maske sieht man Bart, halb grau, halb braun. Auf dem Golfplatz schlägt er so heftig auf den Ball, dass Sand auf die Gesichter seiner Begleiter schleudert. „Jungs, macht ne Tour klar!“, ruft Cro. Er brauche ein Comeback. Überzeugt ist er von sich: „Meine Zeit ist jetzt!“

Wer wehmutig in die Vergangenheit schaut oder wartend auf die Zukunft hofft, könnte den wichtigsten Teil seines Erdendaseins verpassen. „Unsere Zeit ist jetzt“ – der schöne Titel des Cro-Films ist die Aufforderung, jetzt und sofort sein Leben zu leben und nichts aufzusparen.

Der Held des Films, dem schon mit 26 Jahren ein cineastisches Denkmal gesetzt wird, erlebt mal wieder eine unglaubliche Zeit. Einen Abend nach dem roten Teppich von Berlin ging es auf den blauen vor dem Club Wizemann, der von seinem Manager betrieben wird. Eingeladen zur Filmvorstellung waren 70 Gewinner des Sponsors Red Bull sowie die besagten „Homies“, Freunde und Familie. Von der Mosel kamen zwei Mütter mit ihren 14-jährigen Töchtern, die Karten gewonnen hatten. „Wir sind drei Stunden hergefahren“, berichtete eine von ihnen. Noch am selben Abend ging’s drei Stunden nach Hause – am nächsten Tag hatten die Mädels eine Klassenarbeit.

Am 6. Oktober kommt der Film in die Kinos

Der Plot von „Unsere Zeit ist jetzt“ ist schnell erzählt: Cro will einen Kinofilm drehen, fordert Fans auf, ihre Ideen zu präsentieren. Bei den Vorbereitungen kommen die drei Nachwuchsfilmer einander näher: Plötzlich wird die scheue Asperger-Patientin Vanessa von zwei Männern umschwärmt: Der in den Tag hineinlebende Drehbuchautor Dawid und der frustrierte Comic-Zeichner Ludwig verlieben sich Hals über Kopf in die unnahbare Vanessa.

Drei Jahre hat die in Stuttgart und Berlin ansässige Firma Chimperator Films zusammen mit Til Schweigers Firma Mr. Brown Entertainment nach eigenem Bekunden an der Komödie gearbeitet. Gedreht wurde dann an 40 Tagen in Berlin-Brandenburg und Stuttgart. Cro spielt selbst mit und hat im Team um Regisseur Martin Schreier, Drehbuchautor Ari Remmers und Chimperator-Films- Geschäftsführer Sebastian „Sebo“ Fruner a, Drehbuch mitgearbeitet. Ein Enthüllungsfilm wird es nicht. Die Maske bleibt an! Dabei hat Cro alias Carlo Waibel nichts zu verbergen, wie Til Schweiger findet. „Er sieht sexy aus“ – so lässt sich der Kinostar zitieren. Am 6. Oktober kommt der Film in die Kinos.