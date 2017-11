Stuttgart Polizei warnt vor Trickdieben

Von Christine Bilger 14. November 2017 - 09:22 Uhr

Die Polizei warnt vor Dieben, die an der Haustür klingeln. Foto: Fotalia

Die Kriminalpolizei ist besorgt: Immer wieder gelingt es Trickdieben, dass ältere Menschen sie in die Wohnung lassen. Wieder ist das einer diebischen Familie gelungen – und die Täter waren besonders dreist.

Stuttgart - Immer wieder schaffen es Trickdiebe, dass sie aufgrund einer ausgedachten Geschichte in Wohnungen gelassen werden. So ist es auch wieder einer 85-jährigen in der Stuttgarter Innenstadt ergangen: Gutgläubig ließ sie eine Familie ein, weil sie glaubte, dass der Sohn dringend zur Toilette musste. Dreist stahlen die Täter ihr Schmuck – vor ihren Augen.

Mutter, Vater und Kind begegnen dem Opfer in der Stadt

Die Frau begegnete Vater, Mutter und Kind am Nachmittag des Mittwoch, 8. November, an der Rosenstraße. Dort wohnt die Seniorin auch. Die Eltern baten sie, ihr Kind aufs Klo gehen zu lassen. Die Stuttgarterin hatte Mitleid mit dem etwa neunjährigen Buben und ließ die Familie ein.

Während die Seniorin dem Sohn das Badezimmer zeigte, machte sich der Vater ungeniert am Wohnzimmerschrank zu schaffen, berichtet ein Polizeisprecher. Der Mann habe dort zwei Ringe gefunden und eingesteckt, wobei es ihn überhaupt nicht beeindruckte, dass die 85-Jährige ihm dabei zusah. Auch dass sie ihn aufforderte, den Schmuck wieder zurückzugeben, habe den Mann nicht beeindruckt. Er flüchtete mit Frau und Kind aus der Wohnung. Die Beute hat einen Wert von mehreren Hundert Euro, meldet die Polizei. Das Opfer kam erst am Montag zur Polizei, deswegen könne der Fall vom vergangenen Mittwoch erst jetzt veröffentlicht werden, erläutert ein Pressesprecher.

Die Täter denken sich immer neue Geschichten aus

Die Kriminalpolizei warnt vor allem ältere Personen eindringlich vor Trickbetrügern, die zurzeit mit unterschiedlichen Maschen versuchen, in die Wohnung zu gelangen und dort nach Wertsachen zu stöbern. Manche geben sich als Handwerker aus, wieder andere täuschen medizinische Notfälle oder sonst eine Form der Hilfsbedürftigkeit vor.

Im aktuellen Fall konnte das Opfer die Tatverdächtigen gut beschreiben. Der Vater ist etwa 45 Jahre alt, 1,60 Meter groß, untersetzt und hat kurze schwarze Haare. Er trug eine dunkelgrüne Jacke und eine dunkle Hose. Die Frau war etwa 35 Jahre alt und 1,50 Meter große, sie hat schulterlange wellige schwarze Haare. Die Mutter hatte einen langen geblümten Rock an. Das Kind schätzte die Seniorin auf ein Alter von etwa neun Jahren.