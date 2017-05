Stuttgart Polizei nimmt Handtaschenräuber fest

Von red/pol 28. Mai 2017 - 16:39 Uhr

Die Stuttgarter Polizei konnte einen mutmaßlichen Handtaschenräuber festnehmen.Foto: Beiter

Ein 18-Jähriger versucht einer Frau in der Stuttgarter Innenstadt die Handtasche zu entreißen. Die Tasche bekommt er nicht – dafür aber Handschellen von der Polizei.

Stuttgart - Polizeibeamte haben am Sonntag einen 18 Jahre alten Mann festgenommen, der mutmaßlich versuchte, einer 29-Jährigen die Handtasche zu entreißen.

Die Frau war in einer Gruppe unterwegs und durchquerte gegen 03.20 Uhr die Fußgängerunterführung an der Staatsgalerie. Am Treppenaufgang näherte sich von hinten der Tatverdächtige und zerrte an der Handtasche. Die Geschädigte konnte die Tasche jedoch festhalten und kam zu Fall. Eine ihrer Begleiterinnen ging dazwischen und wurde vom Täter an den Haaren gezogen, wobei ihr dieser ein Büschel Haare ausriss.

Der mutmaßliche Täter flüchtete und konnte im Rahmen der Fahndung von Polizeibeamten festgenommen werden. Eine Zeugin konnte ihn im Rahmen einer Wahllichtbildvorlage wiedererkennen.

Über eine Vorführung beim Haftrichter entscheidet die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Montag.