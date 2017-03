Stuttgart Polizei greift zwei minderjährige Ausreißerinnen am Bahnhof auf

Von red/dja 21. März 2017 - 14:57 Uhr

Die Bundespolizei hat am Montag zwei minderjährige Mädchen im Bahnhof aufgegriffen. (Symbolbild)Foto: dpa

Die Bundespolizei hat am Montag unabhängig voneinander zwei Mädchen kontrolliert, die beide alleine am Stuttgarter Hauptbahnhof unterwegs sind. Die Minderjährigen waren bereits als vermisst gemeldet.

Stuttgart - Gleich zwei Mal hat die Bundespolizei am Montag zwei Mädchen im Stuttgarter Hauptbahnhof (S-Mitte) kontrolliert, die alleine unterwegs waren. Die beiden Minderjährigen waren bereits als vermisst gemeldet worden.

Eine Streife der Bundespolizei hatte gegen 18:30 Uhr ein 15-jähriges Mädchen kontrolliert. Die 15-Jährige war aus einer Jugendeinrichtung im Landkreis Enzkreis ausgerissen. Die Beamten brachten das Mädchen auf das Bundespolizeirevier, von wo aus eine Betreuerin sie abholte. Was die 15-Jährige in Stuttgart wollte, ist bislang unklar.

Zwölfjährige wollte ihren Freund besuchen

Gegen 21:40 Uhr kontrollierten Bundespolizisten eine Zwölfjährige, die aus einer Jugendeinrichtung in Bayern ausgerissen war. Das Mädchen war bei der Polizei in Bayern bereits als vermisst gemeldet. Die Minderjährige fuhr offenbar mit einem Regionalexpress nach Stuttgart, um nach eigenen Angaben ihren Freund zu besuchen. Die Polizisten nahmen das Mädchen mit auf das Bundespolizeirevier Stuttgart. Ein Krankentransport des Deutschen Roten Kreuzes brachte die Zwölfjährige anschließend wieder in ihre Jugendeinrichtung.