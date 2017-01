Stuttgart-Plieningen/Echterdingen Vermessungsflüge könnten ab Montag Ruhe stören

Von cr 21. Januar 2017 - 08:30 Uhr

Die Messflüge am Flughafen sind in regelmäßigen Abständen gesetzlich vorgeschrieben.Foto: dpa

Über der Filderbene könnte es bis zum 27. Januar laut werden: Der Stuttgarter Flughafen kündigt Vermessungsflüge an.

Stuttgart - Der Flughafen kündigt für die Nächte von Montag, 23. Januar, bis Freitag, 27. Januar, Vermessungsflüge an. Die Messflüge seien gesetzlich und in regelmäßigen Abständen vorgeschrieben, heißt es in einer Mitteilung des Flughafens. Sie sollen dazu dienen, die Funktion des Instrumentenlandesystem zu gewährleisten.

Für eventuelle Ruhestörungen in dieser Zeit bittet der Flughafen die Anwohner um Verständnis. Die Anflüge der Vermessungsflugzeuge sollen von Westen und Osten her erfolgen. Voraussetzung sei allerdings, dass das Wetter gut sei, heißt es in der Erklärung des Flughafens.