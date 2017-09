Stuttgart Partystimmung rund um den Hans-im-Glück-Brunnen

Von jac 08. September 2017 - 12:46 Uhr

Das Fest am Hans-im-Glück-Brunnen lockte am Donnerstagabend viele Besucher an die Geißstraße. Bis Samstag besuchen noch einige Bands die Bühne am Brunnen.





Stuttgart - Das Brunnenfest rund um den Hans-im-Glück-Brunnen geht in diesem Jahr in die zweite Runde. Bereits am Donnerstagabend lockte das Programm zahlreiche Besucher an. Bis Samstag gibt es an der Geißstraße Livemusik und eine entspannte Atmosphäre. Außerdem gibt es eine Ausstellung im Büro des Stadtleben-Teams der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Mit der Ausstellung wird das einjährige Bestehen des Büros an der Geißstraße 4 gefeiert. Der Eintritt zur Ausstellung und zum Brunnenfest ist kostenlos.

In unserer Bildergalerie gibt es die Fotos vom ersten Abend.

Auf der Bühne am Brunnen beginnt das Live-Programm am Freitag um 19 Uhr mit Chillout-Sounds zum Sundowner mit Colin LeBlanc. Von 20 bis 23 Uhr sind Ibiza Feelings 2.0 angesagt mit RLB, Stefan Maiwald, Elina (Vocals), Elmax The Sax (Saxofon) und Cyka Tones (Percussion).

Der Samstagnachmittag beginnt rund um den Hans-im-Glück-Brunnen mit Bossa Nova und Vocal Jazz mit Ralf Groher (Vocals, Trompete) und Boris Kischkat (Gitarre). Von 19 Uhr an legen die DJs TopDan, Cusher und Message auf. Ab 23 Uhr kann in den umliegenden Lokalen weiter gefeiert werden.