Stuttgart Pannen führen zu Stadtbahnchaos im Berufsverkehr

Von dja 19. Oktober 2017 - 11:03 Uhr

Ein Unfall und eine Panne sorgten für Verspätungen und Ausfälle bei den Stadtbahnen in Stuttgart (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Wer am Donnerstagmorgen mit dem Öffentlichen Nahverkehr in Stuttgart unterwegs war, der brauchte gute Nerven: Mehrere Vorfälle sorgten dafür, dass der Stadtbahnverkehr aus dem Takt geriet.

Stuttgart - Eine Kollision mit einem Radfahrer und eine Panne an einer Stadtbahn am frühen Morgen haben am Donnerstag die Stadtbahnen in Stuttgart aus dem Takt gebracht.

Bereits um sechs Uhr war es zu einem Vorfall mit einer Stadtbahn der Linie U5 gekommen. „Eine Bahn ist in Möhringen liegen geblieben“, teilt ein Sprecher der SSB auf Anfrage unserer Zeitung mit. Bereits um 6.15 Uhr sei das Problem allerdings behoben worden, so der Sprecher. Warum es auch um 8.30 Uhr noch am Hauptbahnhof Stuttgart zu der Durchsage gekommen war, dass es wegen einer vorausgegangener Störung auf den Linien 3, 5, 7, 8 und 12 zu teils erheblichen Fahrplanabweichungen komme, könne er sich nicht erklären. „Dazu haben wir keine weiteren Hinweise“, sagt der Sprecher.

Eine Kollision mit einem Radfahrer am Daimlerplatz in Bad Cannstatt hat zudem zu Behinderungen der U2 und U19 geführt. Gegen 7.30 Uhr war es zu dem Unfall gekommen. „Die U19 konnte deswegen nicht durchgehend fahren“, so der SSB-Sprecher. Das Problem sei um 8.15 Uhr behoben gewesen.

Zusätzlich zu den Problemen bei den Stadtbahnen waren am Donnerstag auch die S-Bahnen aus dem Takt gekommen. Eine Signalstörung im Bahnhof Korntal, die sich mittlerweile zu einer Stellwerkstörung entwickelt hat, sorgt seit 8.20 Uhr dafür, dass es bei den S-Bahnen der Linien S6 und S60 zu Ausfällen und Verspätungen kommt.

Zwischen 7.20 und 10 Uhr kam es wegen eines Feuerwehreinsatzes im Bahnhof Filderstadt zu erheblichen Problemen bei der S2. Die bis zum Bahnhof Filderstadt-Bernhausen verkehrende S2 fuhr aufgrund des Vorfalls nur bis Flughafen-Messe. Feuerwehr, die Bundespolizei und die Polizei waren vor Ort. Nachdem durch die Feuerwehr ein Brand ausgeschlossen werden konnte, wurden um 9:45 Uhr alle Sperrungen aufgehoben und die Strecke zwischen Flughafen/Messe und Filderstadt-Bernhausen wieder freigegeben.