Stuttgart-Ost Tankstelle überfallen – Zeugen gesucht

Von red 07. Oktober 2017 - 11:18 Uhr

Zu einem Tankstellenüberfall ist es am Samstag in Stuttgart gekommen. Foto: dpa

Am frühen Samstagmorgen hat ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle an der Cannstatter Straße überfallen. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise.

Stuttgart - Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Samstagmorgen eine Tankstelle an der Cannstatter Straße in Stuttgart-Ost überfallen und Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, betrat der maskierte Täter kurz nach 03.00 Uhr die Tankstelle, bedrohte den allein anwesenden 24-jährigen Kassierer mit einer Schusswaffe und raubte aus der Kasse mehrere Hundert Euro Bargeld.

Anschließend flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Gesuchte ist 20 – 30 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß, trug einen olivgrünen Parka mit über den Kopf gezogener Kapuze, ein schwarzes Basecap, eine Sonnenbrille, Jeans mit auffälligen Rissen an der rechten Seite unterhalb der Tasche und schwarze Schnürschuhe mit weißem Emblem im Fersenbereich.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/8990-5778 entgegen.