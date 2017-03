Stuttgart-Ost Sprinter kollidiert beim Wenden mit Stadtbahn

Von red/dja 30. März 2017 - 12:18 Uhr

Der Fahrer eines Sprinters übersieht in Stuttgart-Ost beim Wenden eine Stadtbahn. Diese fährt auf ihn auf und schiebt ihn auf ein weiteres Auto, das auf der Straße angehalten hatte.





Stuttgart-Ost - Am Donnerstagmorgen ist ein 33 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Sprinter in der Hackstraße (S-Ost) beim Wenden mit einer in Richtung Vogelsang fahrenden Stadtbahn der Linie U9 kollidiert.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 33-Jährige gegen 8 Uhr in der Hackstraße Richtung Stöckachplatz. Auf Höhe der Kreuzung mit der Teckstraße wollte er wenden, was an dieser Stelle erlaubt ist, die Abbiege-/Wendemöglichkeit ist nicht durch eine Ampel geregelt. Beim Wenden übersah der 33-Jährige offenbar die in gleicher Richtung neben ihm fahrende Stadtbahn. Die Stadtbahn prallte gegen den Sprinter und schob diesen gegen einen Opel eines 46 Jahre alten Mannes.

Die Hackstraße musste gesperrt werden

Durch den Aufprall wurde die 46-jährige Beifahrerin im Opel leicht verletzt, Rettungskräfte versorgten sie vor Ort. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 24.000 Euro belaufen. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Hackstraße bis gegen 9.45 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden, dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.