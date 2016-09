Stuttgart-Ost Nächster Stadtbahn-Unfall in der Neckarstraße

Von red 30. September 2016 - 19:01 Uhr

Zwei Stadtbahn-Unfälle in Stuttgart-Ost an gleicher Stelle am selben Tag.Foto: SDMG

Zwei Stadtbahn-Unfälle an der gleichen Stelle innerhalb von nur zwölf Stunden. In Stuttgart-Ost wird die Neckarstraße zum Unfallschwerpunkt.

Stuttgart - Kaum ein Tag ohne Stadtbahn-Unfälle mit Personen oder Pkw’s. An diesem Freitag ist es in Stuttgart gleich zweimal zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer Stadtbahn gekommen. Und das auch noch an der identischen Stelle in Stuttgart-Ost.

Nachdem es bereits am frühen Freitagmorgen gekracht hatte (hier geht’s zum Unfall zwischen Stadtbahn und Elektroauto), kam es etwa zwölf Stunden später zum nächsten schweren Crash.

Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 70-Jähriger in seinem Fiat gegen 16.50 Uhr die Neckarstraße in Richtung Bad Cannstatt und wollte auf Höhe der Sedanstraße nach links abbiegen. Hierbei übersah er die in die gleiche Richtung fahrende Stadtbahn der Linie U1 und es kam zur Kollision. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Offenbar wurde ein weiblicher Fahrgast in der Stadtbahn verletzt, der 60-jährige Stadtbahnfahrer erlitt einen Schock.