Stuttgart-Ost Mehrere Drogentote in Wohnungen aufgefunden

Von red 18. Oktober 2017 - 16:30 Uhr

Die Polizei hat zwei Drogentote im Stuttgarter Osten aufgefunden (Symbolbild). Foto: dpa

Im Stuttgarter Osten hat die Polizei an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Drogentote aufgefunden. Der Rettungsdienst wurde noch herbeigerufen, allerdings kam jede Hilfe zu spät.

Stuttgart - Zwei Drogentote hat die Polizei in den vergangenen zwei Tagen in Wohnungen im Stuttgarter Osten aufgefunden. Eine 34 Jahre alte Frau ist am Montag in einem Wohnheim an der Wagenburgstraße offenbar nach dem Konsum von Drogen gestorben. Ein 38-Jähriger ist am Dienstag in der Neckarstraße mutmaßlich ebenfalls Opfer seiner Drogensucht geworden.

Ein Zeuge alarmierte am Montagabend gegen 23.15 Uhr den Rettungsdienst und teilte mit, dass die 34-Jährige in ihrer Wohnung zusammengebrochen sei. Ein Notarzt versuchte erfolglos, die Frau zu reanimieren. Ersten Ermittlungen zufolge hatte die Verstorbene zuvor Drogen konsumiert.

An der Neckarstraße fand eine Zeugin den 38-jährigen gegen 18 Uhr tot in seiner Wohnung auf. Auch er hatte nach ersten Ermittlungen vor seinem Tod Drogen konsumiert. In beiden Fällen soll eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Blutuntersuchung Aufschluss über die Todesursache geben.