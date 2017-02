Stuttgart-Ost Mann stirbt nach Unfall

Von red 03. Februar 2017 - 14:55 Uhr

Das Unfallopfer ist verstorben.Foto: SDMG

Anfang der Woche hatte ein Autofahrer in Stuttgart-Ost einen 68-jährigen Mann angefahren und schwer verletzt. Der Fußgänger ist nun verstorben. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen.

Stuttgart-Ost - Der 68 Jahre alte Fußgänger, der am 25. Januar 2017 in der Albert-Schäffle-Straße (S-Ost) von einem Auto angefahren und schwer verletzt wurde, ist am Donnerstag verstorben. Das berichtet die Polizei. Beim Zusammenprall mit dem Auto eines 75-Jährigen erlitt der Fußgänger schwere Kopfverletzungen.

Da der Unfallhergang noch nicht vollständig geklärt ist, sucht die Polizei nach wie vor Zeugen, insbesondere den Fahrer eines Kastenwagens, der die Albert-Schäffle-Straße in Richtung Gablenberger Hauptstraße befuhr.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-4100 zu melden.