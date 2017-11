Stuttgart-Ost Kind von Auto angefahren und schwer verletzt

Von red/pj 18. November 2017 - 14:23 Uhr

Rettungskräfte kümmerten sich um den verletzten Jungen. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Vierjähriger wird am Freitagnachmittag in Stuttgart-Ost von einem Auto erfasst. Das Kind wird schwer verletzt und muss ins Krankenhaus.

Stuttgart - Beim Zusammenstoß mit einem Fahrzeug ist am Freitagnachmittag in der Nikolausstraße ein vierjähriges Kind schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den verletzten Jungen und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der vierjährige Junge lief gegen 17 Uhr zwischen zwei geparkten Fahrteugen plötzlich auf die Fahrbahn. Ein 39 Jahre alte Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasste das Kind.