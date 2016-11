Stuttgart-Ost Internet-Betrüger ist dümmer als die Polizei erlaubt

Von red 16. November 2016 - 17:37 Uhr

Für einen jungen Mann klicken am Dienstag in Stuttgart-Ost die Handschellen.Foto: dpa/Symbolbild

Ein 26-Jähriger wird in Stuttgart-Ost wegen Internetbetrugs festgenommen. Die Ermittler kamen ihm auf die Schliche, weil er bei seinen Taten seine echten Personalien verwendete.

Stuttgart-Ost - Die Polizei hat am Dienstag in einer Bank in Stuttgart-Ost einen 26-Jährigen festgenommen, der über verschiedene Internetplattformen potenzielle Käufer betrogen haben soll.

Wie die Beamten melden, hatte der Verdächtige seit dem Februar dieses Jahres immer wieder einen Spielecomputer zum Kauf angeboten und mehrere Hundert Euro Vorkasse verlangt. Das Geld hob er anschließend bei seiner Bank ab – die Ware aber lieferte er nie.

Betrüger gab echte Personalien an

Da der junge Mann allerdings bei seinen Geschäften stets seine echten Personalien angab, kamen ihm die Ermittler auf die Schliche. Am Dienstag wurde er festgenommen, als er erneut Geld bei der Bank abheben wollte. Durch seine Taten soll ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden sein. Wie viele vermeintliche Käufer ihm auf den sprichwörtlichen Leim gegangen sind, müssen weitere Ermittlungen klären. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.