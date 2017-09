Stuttgart-Ost Brennender Sperrmüll beschädigt Hausfassade

Von ps/red 25. September 2017 - 14:17 Uhr

In der Neckarstraße in Stuttgart-Ost brennt Sperrmüll vor einem Haus. Ein Anwohner alarmiert die Feuerwehr. Die Hausfassade und ein Auto werden beschädigt.





Stuttgart - Aus noch unbekannter Ursache ist in der Nacht zum Montag in der Neckarstraße (Stuttgart-Ost) Sperrmüll in Brand geraten.

Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Anwohner das Feuer gegen 1.40 Uhr und alarmierte die Feuerwehr, die den Brand schnell unter Kontrolle hatte. Durch das Feuer wurden auch die Fassade eines Mehrfamilienhauses und ein davor geparktes Auto beschädigt.

Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.