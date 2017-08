Stuttgart-Ost Auto kollidiert mit Stadtbahn

Von aks 29. August 2017 - 17:05 Uhr

In der Hackstraße in Stuttgart-Ost ist am Dienstagnachmittag ein Auto mit einer Stadtbahn der Linie U4 zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand.





8 Bilder ansehen

Stuttgart - Eine 23 Jahre alte Autofahrerin ist am Dienstag in der Hackstraße im Stuttgarter Osten mit einer Stadtbahn kollidiert. Laut Polizei fuhr die 23-Jährige gegen 14.30 Uhr mit ihrem Ford Fiesta aus einem Grundstück in die Hackstraße ein und übersah die von links kommende, in Richtung Stöckach fahrende Stadtbahn der U4.

Mehr zum Thema

Bei dem Unfall wurde offenbar niemand verletzt, es entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.