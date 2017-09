Stuttgart-Ost 83-jähriger Porsche-Fahrer verursacht schweren Unfall

Von red/dja 29. September 2017 - 16:32 Uhr

Ein 83-Jähriger ist am Freitagvormittag mit seinem Porsche Cayenne auf der Talstraße unterwegs. Als er auf eine rote Ampel zufährt, verwechselt er offenbar das Gas- mit dem Bremspedal.





Stuttgart - Ein 83 Jahre alter Fahrer eines Porsche Cayenne ist am Freitagmittag in der Talstraße (Stuttgart-Ost) auf drei an einer roten Ampel haltende Fahrzeuge aufgefahren.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 83-Jährige gegen 11.40 Uhr in der Talstraße Richtung Wagenburgstraße. Beim Heranfahren an die Kreuzung mit der Landhausstraße verwechselte er offenbar Gas- und Bremspedal und prallte auf den an der roten Ampel wartenden Mazda MX-5. Durch den Aufprall wurde der Mazda auf die davor stehende Mercedes E-Klasse eines 59-Jährigen geschoben, die noch gegen die Mercedes B-Klasse eines 64-Jährigen prallte.

Bei der Kollision erlitt der 59-Jährige leichte Verletzungen, Rettungskräfte versorgten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 25.000 Euro belaufen. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.