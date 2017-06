Stuttgart-Obertürkheim Polizei sucht mit Fahndungsbild nach Tankstellenräuber

Von red/dja 22. Juni 2017 - 16:27 Uhr

Ein Unbekannter betritt in Stuttgart-Obertürkheim eine Tankstelle und bedroht den Kassierer mit einem Messer. Er erbeutet 500 Euro. Die Polizei sucht nun mit Bildern nach dem Unbekannten.





Stuttgart-Obertürkheim - Die Polizei sucht mit einem Bild nach dem unbekannten Mann, der am 28.05 eine Tankstelle an der Augsburger Straße (Stuttgart-Obertürkheim) überfallen hat.

Der unbekannte, maskierte und mit einem Messer bewaffnete Täter betrat gegen 9.48 Uhr das Gelände der Shell-Tankstelle in der Augsburger Straße und ging zügig an den Kassentresen, wo sich der allein anwesende 23-jährige Kassierer befand, teilte die Polizei mit. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Täter Geld und erhielt die Tageseinnahmen in Höhe von 500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen

Der Gesuchte ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, von normaler Statur, er hatte kurze helle Haare. Er war bekleidet mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Schuhen. Er trug eine schwarze Basecap mit weißem „New York Yankees“-Emblem. Der Mann war mit einem schwarzen Tuch maskiert und mit einem Messer bewaffnet. Das erbeutete Bargeld steckte er in eine rote Plastiktüte mit weißen Griffen.

Zeugen und Personen, die Hinweise zu der gesuchten Person geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.