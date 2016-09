Stuttgart-Obertürkheim 35-Jährige setzt Wohnung in Brand

Von red 13. September 2016 - 10:07 Uhr

Die Polizei muss eingreifen, als eine 35-Jährige in Stuttgart-Obertürkheim in ihrer Wohnung randaliert und versucht, sie in Brand zu setzen.Foto: 7aktuell.de/Timo Reichert

Eine 35-Jährige randaliert in ihrer Wohnung in Stuttgart-Obertürkheim und versucht, sie in Brand zu setzten. Fünf Polizisten werden bei dem Einsatz verletzt.

Stuttgart-Obertürkheim - Eine 35-jährige und offenbar psychisch kranke Frau hat am Montagabend in einer Wohnung in Stuttgart-Obertürkheim randaliert und versucht, einen Brand zu legen.

Wie die Polizei berichtet, verständigten Zeugen gegen 23.20 Uhr die Polizei, weil eine Frau offenbar in ihrer Wohnung in Stuttgart-Obertürkheim laut herumschrie. Die Polizisten konnten durch die Fenster erkennen, dass die 35-Jährige Gegenstände herumwarf und am Herd hantierte.

Pfefferspray eingesetzt

Als Gegenstände plötzlich anfingen zu rauchen, öffnete die alarmierte Feuerwehr die Wohnung der Frau. Polizisten konnten die 35-Jährige nur unter Einsatz von Pfefferspray überwältigen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Fünf Polizisten wurden durch eine Rauchgasvergiftung verletzt.