Stuttgart-Nord Trickbetrug durch falsche Polizeibeamte

Von aks 30. August 2017 - 17:55 Uhr

Die Polizei nahm zwei Frauen fest, die sich als falsche Polizeibeamte ausgegeben haben. Foto: dpa Symbolbild

Eine 83-Jährige in Stuttgart-Nord wird beinahe Opfer eines Trickbetrugs durch falsche Polizeibeamte. Die beiden Verdächtigen werden am Tatort festgenommen.

Stuttgart - Polizeibeamte haben am Dienstag im Stuttgarter Norden in der Wohnung einer 83-jährigen zwei 18 und 19 Jahre alte Frauen festgenommen.

Laut Polizei erhielt die 83-Jährige am Montagabend einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der vor einer Einbrecherbande warnte, die auch die Wohnung der Dame im Visier hätten. Am nächsten Tag erfolgte ein weiterer Anruf, mit der Aufforderung ihr Erspartes von der Bank abzuholen, da es dort nicht mehr sicher sei. Kollegen würden sich dann melden, um das Geld abzuholen und sicher aufzubewahren.

Die Frau wurde misstrauisch und vertraute sich der Polizei an. Kriminalbeamte nahmen die beiden Frauen, denen die 83-jährige das Geld übergeben sollte, in der Wohnung der Frau fest. Die beiden Tatverdächtigen werden am Mittwoch mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt. Die Ermittlungen zu den Hintermännern dauern an.