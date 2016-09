Stuttgart-Nord Hunderte Haushalte sitzen nach Wasserrohrschaden auf dem Trockenen

Von red 14. September 2016 - 07:45 Uhr

Hunderte Haushalte waren von dem Wasserrohrschaden betroffen (Symbolfoto).Foto: dpa

In Stuttgart-Nord hat ein Wasserrohrschaden dafür gesorgt, dass hunderte Haushalte von der Wasserversorgung abgeschnitten waren. Der Grund: Eine Trinkwasserleitung ist geborsten.

Stuttgart - Wegen eines Wasserrohrschadens in Stuttgart-Nord sind mehrere hundert Haushalte von der Wasserversorgung abgeschnitten gewesen. Wie die Netze BW mitteilte, ist am Dienstagnachmittag in der Friedrich-Ebert-Straße eine Trinkwasserleitung geborsten. Der Entstördienst der Netze BW war bis am Abend im Einsatz, um den Schaden zu beheben.

Weil die betroffene Leitung für die Reparatur vom übrigen Netz getrennt werden musste, waren zeitweise mehrere hundert Haushalte von der Wasserversorgung abgeschnitten. Betroffen waren Teile der Friedrich-Ebert Straße zwischen Erzberger Straße und Bruckmannweg, sowie Rathenaustraße, Bruckmannweg, Am Weißenhof, Oskar-Schlemmer- Straße und Pankokweg. Die Netze BW stellte für die Anwohner Mineralwasser bereit.

Im Laufe des Abends sollte die Leitung repariert und wieder ans Netz angeschlossen werden. Der Straßenverkehr war nicht betroffen, da die Leitung im Gehweg verläuft.