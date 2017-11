Stuttgart-Nord Frau überrascht Einbrecher

Von red/dpa 01. November 2017 - 11:43 Uhr

Der Täter soll über ein gekipptes Küchenfenster in die Wohnung gelangt sein. (Symbolbild) Foto: dpa

Eine Frau wacht durch verdächtige Geräusche in der Nacht auf. Bei einem Kontrollgang trifft sie in der Küche auf einen Einbrecher.

Stuttgart - Eine 41 Jahre alte Frau hat in Stuttgart einen Dieb in der Küche überrascht. Dieser war nach Auskunft der Polizei in der Nacht zum Mittwoch über ein gekipptes Fenster in ihre Wohnung in der Gäubahnstraße eingedrungen.

Kurz nach Mitternacht wurde die 41-Jährige wegen verdächtiger Geräusche wach. Bei einer Kontrolle in ihrer Küche traf sie auf einen maskierten Mann. Beim Blickkontakt ließ dieser die gestohlenen Elektronikartikel fallen, hielt ihr sofort den Mund zu und drückte sie gegen die Wand. Nach wenigen Sekunden ließ der Einbrecher aber laut Polizei von der Frau ab und flüchtete über das Küchenfenster mit einem kleineren dreistelligen Bargeldbetrag in unbekannte Richtung.

Der Täter soll circa 1,75 Metergroß sein und truf eine schwarzen Lederjacke sowie eine Sturmhaube. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/8990 5778 zu melden.