Stuttgart-Nord Bombe bei Bauarbeiten entdeckt

Von red/dja 27. Juli 2017 - 14:29 Uhr

Am Donnerstagvormittag ist ein Baggerfahrer mit Bauarbeiten in Stuttgart-Nord beschäftigt. Plötzlich legt er eine Bombe frei und beschädigt diese offenbar auch. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst rückt an.





Stuttgart - Ein Baggerfahrer hat am Donnerstagvormittag an der Hedwig-Dohm-Straße (Stuttgart-Nord) eine mutmaßliche Stabbrandbombe freigelegt.

Wie die Polizei berichtet, hatte der Baggerfahrer die Bombe auf der Baustelle gegen 10.40 Uhr bei der Sortierung von Bauschutt freigelegt und dabei offensichtlich beschädigt, sodass der darin enthaltene Brandsatz zu brennen und zu rauchen begann. Der Baggerfahrer flüchtete zunächst aus seinem Fahrzeug.

Schule musste geräumt werden

Auf telefonische Anweisung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes deckte er die Bombe dann wieder mit Erdreich ab. An einer nahegelegenen Schule mussten mehrere Räume sicherheitshalber geräumt werden.

Die eingetroffenen Beamten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes entsorgten die Reste der Bombe schließlich. Der Baggerfahrer blieb unverletzt. Zwei 28 und 30 Jahre alte Arbeiter der Baustelle verletzten sich leicht durch eingeatmeten Rauch, sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer 29-jähriger Arbeiter kam vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus.