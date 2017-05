Stuttgart-Nord 61-Jähriger zwischen Lastwagen und Mauer eingeklemmt

30. Mai 2017

Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.Foto: dpa

Ein Lastwagenfahrer ist am Dienstag schwer verletzt worden, als er sein Fahrzeug entladen wollte. Der Lastwagen setzte sich in Bewegung und klemmte den Mann ein.

Stuttgart - Ein 61 Jahre alter Lastwagenfahrer ist am Dienstagnachmittag beim Abladen einer Schuttmulde auf einem Gelände an der Oskar-Schlemmer-Straße in Stuttgart-Nord eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 61-Jährige gegen 14.25 Uhr damit beschäftigt, eine Schuttmulde von seinem Mercedes-Muldenkipper abzuladen. Dazu stieg er offenbar aus.

Als er die Mulde abließ, setzte sich der Lastwagen auf dem abschüssigen Gelände in Bewegung und klemmte den 61-Jährigen zwischen dem Lastwagen und einer seitlichen Mauer ein. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.