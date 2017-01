Stuttgart-Neugereut Stadtbahnunfall mit zwei Autos

Von red 19. Januar 2017 - 17:38 Uhr

Eine Stadtbahn touchiert in Neugereut an einem Kreisverkehr zwei Autos. Niemand ist verletzt, die Strecke allerdings mehrere Stunden gesperrt.





S-Neugereut - Ein 34-jähriger Stadtbahnfahrer hat am Donnerstag in der Steinhaldenstraße in Stuttgart-Neugereut offenbar zwei haltende Autos angefahren. Der 34-Jährige fuhr laut Polizei gegen 14.50 Uhr von der Stadtbahnhaltestelle Steinhaldenfeld in Richtung Neugereut. Kurz vor dem Kreisverkehr streifte er einen Opel und einen Peugeot, die vom Seeblickweg nach rechts in die Steinhaldenstraße eingebogen waren und wegen einer roten Ampel warten mussten.

Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung streifte der 34-Jährige die beiden Autos. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro, verletzt wurde niemand.