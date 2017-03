Stuttgart Nach Alkoholfahrt geflüchtet

Von red/dja 21. März 2017 - 13:50 Uhr

Am Montag baut ein vermutlich angetrunkener Autofahrer einen Unfall. Die Polizei leitet sofort die Fahndung ein und wird fündig: Die Tatverdächtigen haben offenbar einiges zu verstecken.





Stuttgart-West - Ein 23-jähriger Tatverdächtiger hat am Montagabend in der Botnanger Straße (S-West) offenbar einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend zusammen mit drei weiteren Insassen geflüchtet.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Tatverdächtige gegen 21.10 Uhr die Botnanger Straße stadtauswärts entlang. Vermutlich weil er zu schnell unterwegs war, kam er ins Schleudern und stieß mit seinem Mercedes gegen einen geparkten Chevrolet. Anschließend gingen der Tatverdächtige sowie seine drei Insassen in Richtung Herderplatz weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Begleiter des Autofahrers leisteten Widerstand

Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, rief die Polizei. Die Polizisten trafen kurz darauf an der Haltestelle Vogelsang eine Personengruppe an, in der sich auch die Insassen des Autos befanden. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der mutmaßliche Autofahrer offenbar unter Alkoholeinwirkung stand und nach ersten Ermittlungen zufolge nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Zwei 21-jährige Begleiter des Tatverdächtigen leisteten Widerstand.

Einer der beiden beleidigte zudem die eingesetzten Polizeibeamten. Bei dem anderen fanden die Beamten eine geringe Menge Rauschgift. Beim tatverdächtigen Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-3300 in Verbindung zu setzen.