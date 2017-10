Stuttgart-Mühlhausen Mann mit kleinem Mädchen im Arm angefahren

Von red 27. Oktober 2017 - 19:07 Uhr

Ein junger Mann überquert mit einem Kind im Arm die Mühlhäuser Straße in Stuttgart – offenbar bei Rotlicht. Ein Mercedesfahrer erfasst die beiden und schleudert sie zu Boden.

Stuttgart - Bei einem Unfall in der Mühlhäuser Straße in Stuttgart sind ein 26 Jahre alter Mann und ein fünf Jahre altes Mädchen von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der 26-Jährige überquerte am Freitagnachmittag zusammen mit dem Kind auf dem Arm offenbar bei Rotlicht die Fußgängerfurt, wie die Polizei mitteilte.

Ein 38 Jahre alter Autofahrer, der mit seinem Mercedes in der Mühlhäuser Straße in Richtung Münster unterwegs war, erfasste beide und schleuderte sie zu Boden. Rettungskräfte, darunter zwei Notärzte, kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0711 8990 4100 zu melden.