Stuttgart-Mühlhausen Auto überschlägt sich und landet im Gleisbett

Von red/dja 03. März 2017 - 17:17 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es in Stuttgart-Mühlhausen zu einem Unfall.Foto: SDMG

Ein 22-Jähriger ist offenbar zu schnell mit seinem Auto unterwegs: Er touchiert den Bordstein und überschlägt sich. Auf den Stadtbahnschienen kommt er zum Stehen.

Stuttgart-Mühlhausen - Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Freitagnachmittag mit seinem Mazda in der Aldinger Straße in Stuttgart-Mühlhausen von der Fahrbahn abgekommen und im Gleisbereich der Stadtbahn liegengeblieben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 22-Jährige gegen 15.20 Uhr mit seinem Auto die Aldinger Straße entlang in Richtung Remseck. Offenbar geriet er wegen nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Mazda ins Schleudern, prallte gegen den Bordstein und überschlug sich.

Mehr zum Thema

Während der Unfallaufnahme kam es Verkehrsbehinderungen

Der verletzte Autofahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme wurden sowohl der Stadtbahn- als auch der Autoverkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden rund 5000 Euro.