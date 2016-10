Stuttgart-Mühlhausen 66-Jährige kollabiert am Steuer

11. Oktober 2016 - 14:50 Uhr

Weil einer 66-Jährigen am Steuer schwarz vor Augen wird, gerät sie in Stuttgart-Mühlhausen in den Gegenverkehr und kracht mit ihrem Wagen frontal in das Auto eines 36-Jährigen.





Stuttgart-Mühlhausen - Vermutlich weil ihr schwarz vor Augen wurde, ist eine 66-jährige Autofahrerin am Dienstagmittag in Mühlhausen mit einem entgegenkommenden VW zusammengeprallt.

Wie die Polizei berichtet, fuhr die 66-Jährige gegen 11.45 Uhr in ihrem Citroën aus Richtung Freiberg kommend in Richtung Aldinger Straße. Vermutlich wurde ihr laut Polizei aus medizinischen Gründen schwarz vor Augen und sie geriet nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte sie zunächst den Opel eines 69-Jährigen, bevor sie frontal gegen den VW eines 36-Jährigen prallte.

Die 66-Jährige und der 36-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt, Rettungskräfte versorgten sie und brachten sie in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 25.000 Euro, sowohl der Citroën als auch der VW mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe.