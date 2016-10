Stuttgart-Möhringen Schwester sticht auf Bruder ein

Von red 24. Oktober 2016 - 17:15 Uhr

Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde am Freitag ein 42-Jähriger nach einem Streit in Stuttgart-Möhringen in ein Krankenhaus gebracht.Foto: SDMG

In Stuttgart-Möhringen eskaliert ein Streit zwischen zwei Geschwistern. Der 42-jährige Bruder schwebt in Lebensgefahr.

Stuttgart-Möhringen - In Stuttgart-Möhringen ist am Freitagabend bei einem Streit zwischen Geschwistern ein 42-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, gerieten der 42-Jährige und seine 36-jährige Schwester in betrunkenem Zustand gegen 23.30 Uhr aus unbekannten Gründen in der Wohnung des Mannes in Streit. Als der eskalierte, soll die 36-Jährige einen spitzen Gegenstand genommen und damit mehrmals auf ihren Bruder eingestochen haben. Anschließend flüchtete sie. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die Verdächtige später in ihrer Wohnung in Stuttgart-Vaihingen fest.

Rettungssanitäter und ein Notarzt kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Gegen die Tatverdächtige wurde Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.