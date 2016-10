Stuttgart-Möhringen Polizei fängt ausgebüxte Kälbchen

Von red 28. Oktober 2016 - 14:03 Uhr

Die Polizei musste den nächtlichen Ausflug zweier Kälber in Stuttgart-Möhringen stoppen.Foto: Facebook/Polizei Stuttgart

Tierischer Einsatz für die Polizei: Zwei Kälber reißen ihrem Besitzer aus und halten bei ihrem nächtlichen Ausflug in Stuttgart-Möhringen die alarmierten Polizisten auf Trab.

Stuttgart-Möhringen - Zwei ausgebüxte Kälbchen in Stuttgart-Möhringen haben in der Nacht zum Freitag die Polizei Stuttgart ganz schön auf Trab gehalten. Mit viel Einsatz konnten Polizisten den nächtlichen Ausflug stoppen.

Wie die Polizei berichtet, ging gegen 2 Uhr ein Notruf bei der Polizei ein, dass sich zwei Kälber im Däumlingweg in Stuttgart-Möhringen herumtreiben. Erste Versuche, die Tiere zu stoppen und einzufangen, misslangen. Die Kälbchen flüchteten stattdessen in ein Feld am Rohrer Weg.

Das kleinere Kalb konnte später in einer Hofeinfahrt gefangen werden. Dem größeren, etwa 150 Kilo schweren Kalb gelang durch den Sprung über einen Zaun erneut die Flucht. Erst gegen 4 Uhr wurde auch das zweite Tier entdeckt und gegen einen erneuten Fluchtversuch gesichert.

Der Besitzer konnte eines der Kälbchen als „Sarah“ identifizieren und so wurden die Ausreißer mit einem Tiertransporter zurück zu ihrer Familie gebracht. Verletzt wurde bei dem tierischen Einsatz niemand.