Stuttgart-Möhringen Kaufland wegen Fahrzeugbrands evakuiert

Von red 07. Januar 2017 - 12:47 Uhr

Der Motor eines Mercedes geht in der Tiefgarage des Supermarkts Kaufland in Stuttgart-Möhringen in Flammen auf, rund 70 Menschen müssen das Gebäude verlassen.





Stuttgart - Aufgrund eines Fahrzeugbrandes in der Tiefgarage des Supermarkts Kaufland in der Rembrandtstraße in Stuttgart-Möhringen mussten am Samstagmorgen etwa 70 Menschen das Gebäude vorsorglich verlassen.

Wie die Polizei meldet, kam es gegen 8.15 Uhr in der Tiefgarage zu einem Brand im Motorraum einer Mercedes M-Klasse. Die alarmierte Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf andere Fahrzeuge beziehungsweise auf die Tiefgarage selbst übergriff. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Nachdem die Löscharbeiten beendet waren, mussten die Einsatzkräfte die Tiefgarage und Teile der Rembrandtstraße aufgrund des überfrierenden Löschwassers abstreuen. Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt an der Standheizung des Mercedes.