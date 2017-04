Stuttgart-Möhringen Exhibitionist belästigt 14-Jährige

Von ps 10. April 2017 - 17:04 Uhr

Das Mädchen war am Freitag an der Haltestelle Fasanenhof unterwegs.Foto: dpa

Ein 34-jähriger Exhibitionist belästigt ein 14-jähriges Mädchen am Freitag in Stuttgart-Möhringen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Stuttgart - Polizisten haben am Freitag einen 34 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, sich am Laubeweg (Stuttgart-Möhringen) vor einem 14-jährigen Mädchen entblößt zu haben.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei mitteilt, war das Mädchen gegen 15.15 Uhr an der Haltestelle Fasanenhof unterwegs, als sie bemerkte, wie der Tatverdächtige sein Glied aus der Hose hängen hatte, sie anschaute und dabei offenbar onanierte.

Die 14-Jährige fuhr zunächst mit der Bahn weg und erzählte gegen 17.25 Uhr ihren Eltern von der Tat, die die Polizei alarmierten. Die Polizisten trafen den Tatverdächtigen kurz darauf noch in der Nähe des Tatortes an und nahmen ihn fest. Der bereits einschlägig in Erscheinung getretene Mann wurde am Samstag dem Richter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft.