Stuttgart-Möhringen Auffahrunfall fordert sechs Verletzte

Von red 01. November 2016 - 15:52 Uhr

Sechs Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen in Stuttgart-Möhringen zugetragen hat.





Stuttgart-Möhringen - Bei einem Unfall in Stuttgart-Möhringen sind am Dienstagvormittag ingesamt sechs Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei meldet, kam es gegen 11.30 Uhr auf der Nord-Süd-Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren und die sechs Personen verletzt wurden.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 20.000 Euro. Nähere Angaben zum Unfallhergang sowie zu den Verletzten kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht machen.