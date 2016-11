Stuttgart-Mitte Unbekanntes Trio überfällt Schmuckgeschäft

Von red 25. November 2016 - 18:32 Uhr

Drei noch unbekannte Täter versuchen, einen Juwelier am Olgaeck in Stuttgart-Mitte zu überfallen. Sie bedrohen die Besitzer mit einer Schusswaffe. Ohne Beute befinden sie sich derzeit auf der Flucht.





5 Bilder ansehen

Stuttgar-Mitte - Drei bislang unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag ein Schmuckgeschäft am Olgaeck in Stuttgart-Mitte überfallen, offenbar jedoch keine Beute gemacht.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, betraten die Täter gegen 16 Uhr das Geschäft an der Charlottenstraße und bedrohten die zwei anwesenden Ladenbesitzer mit einer Schusswaffe. Die beiden Männer, Vater und Sohn, konnten das Trio jedoch in die Flucht schlagen. Die Fahndung nach den drei Männern dauert derzeit noch an.

Die Täter sind noch auf der Flucht

Einer der Gesuchten ist mit fast zwei Metern auffällig groß und zwischen 30 und 35 Jahre alt. Er trug einen schwarzen Pullover und eine schwarze Jeans. Sein Komplize ist etwa 1,80 Meter groß, 30 Jahre alt und hatte ein fülliges Gesicht. Er trug einen grauen Pullover und eine schwarze Jeans. Der dritte Täter soll etwa 1,70 Meter groß und zwischen 30 und 35 Jahre alt sein. Er war mit einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Hose bekleidet. Auch er hatte ein fülliges Gesicht. Bei den Tätern soll es sich möglicherweise um Osteuropäer handeln.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 entgegen.