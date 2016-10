Stuttgart-Mitte Unbekannter sticht junge Männer nieder

Von red/dpa 03. Oktober 2016 - 14:41 Uhr

Eines der Opfer musste notoperiert werden.Foto: dpa

Mit einem Messer ist ein bislang unbekannter Täter am frühen Montagmorgen auf zwei junge Männer losgegangen. Eines der Opfer musste notoperiert werden.

Stuttgart - Zwei Männer im Alter von jeweils 22 Jahren sind am frühen Montagmorgen in Stuttgart-Mitte von einem Unbekannten niedergestochen und schwer verletzt worden.

Die beiden hatten sich nach Auskunft der Polizei um 5.30 Uhr in einem Durchgang, der von der Hauptstätter Straße zum Josef-Hirn-Platz führt, unterhalten, als plötzlich ein Unbekannter hinzukam, mit dem sie in Streit gerieten. Der Unbekannte zückte ein Messer und stach mehrmals auf die beiden Männer ein. Ein Opfer erlitt mehrere Stich- und Schnittverletzungen und musste notoperiert werden. Der Mann schwebt in Lebensgefahr. Sein Begleiter zog sich eine Schnittverletzung am Kopf zu und konnte nach kurzer Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Der Täter wird als etwa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Er soll kurze dunkle Haare mit einer eventuellen Halbglatze gehabt haben. Er sei mit einer hellen Hose, hellen Schuhen und einem dunklen Oberteil bekleidet gewesen, berichtet die Polizei. Der Mann soll Türkisch gesprochen haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 entgegen.