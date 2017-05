Stuttgart-Mitte Unbekannte überfallen zwei Frauen

Von red 31. Mai 2017 - 17:07 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu den zwei Vorfällen (Symbolbild).Foto: dpa

An zwei Tagen hintereinander sind Frauen überfallen worden: Die Täter wollten beide Mal die Taschen der Opfer klauen. Die Polizei prüft nun einen Zusammenhang.

Stuttgart - Unbekannte Täter haben in Stuttgart-Mitte am Dienstagabend und am Mittwochmorgen zwei Frauen überfallen. Die Polizei prüft, ob es sich um den selben Täter handelt.

Mehr zum Thema

Eine 54-jährige Frau befand sich am Dienstag gegen 21.15 Uhr in der Danneckerstraße. Ein Unbekannter folgte ihr und versuchte der Frau die Handtasche zu entreißen. Aufgrund der Gegenwehr und des lauten Schreiens der Frau flüchtete der Täter ohne Beute. Die Frau beschrieb den Mann als zirka 1,70 Meter groß mit normaler Statur, zirka 40 Jahre alt und dunkle, kurze Haare. Er trug eine dunkle, lange Hose und ein schwarzes T-Shirt.

Polizei sucht nach Zeugen beider Vorfälle

Eine ähnliche Tat ereignete sich am Mittwoch gegen 7.05 Uhr in der Eugenstraße. Ein Mann sprach eine 27-jährige Frau an, riss diese kurz danach zu Boden und raubte ihre Handtasche. Er flüchtete anschließend in Richtung Eugensplatz. Die 27-Jährige verletzte sich bei dem Überfall leicht. Die Frau beschrieb den Täter wie folgt: Zirka 1,70 Meter groß, dunkler Teint und kurze, schwarze Haare. Er war zirka 25 Jahre alt und trug dunkle Jeans und ein graues T-Shirt.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.