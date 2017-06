Stuttgart-Mitte Tunneldecke beschädigt - Zeugen gesucht

Von red 06. Juni 2017 - 19:46 Uhr

Die Polizei bittet um Mithilfe.Foto: dpa

Nach einem Verkehrsunfall in Stuttgart-Mitte bittet die Polizei um Mithilfe. Im Planietunnel wurden kurz vor der Tunnelausfahrt an der Tunneldecke angebrachte Kabel und Kabelschächte heruntergerissen.

Stuttgart - Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag im Planietunnel (Stuttgart-Mitte) ereignet hat, werden Zeugen gesucht. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Lastkraftwagens oder Lastzuges gegen 14.55 Uhr den Planietunnel in Richtung Schlossstraße. Dabei wurden kurz vor der Tunnelausfahrt an der Tunneldecke angebrachte Kabel und Kabelschächte heruntergerissen.

Vom Unfallverursacher ist bislang nichts bekannt, da er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Innenstadt unter der Rufnummer 0711/8990-3100 zu melden.