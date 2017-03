Stuttgart-Mitte Sperrung wegen herrenloser Koffer auf der Königstraße

Von ceb 01. März 2017 - 18:47 Uhr

Räumung dreier Geschäfte und Sperrung am Schlossplatz in Stuttgart: Zwei herrenlose Koffer sorgten am Mittwochnachmittag für einen Polizeieinsatz. Sprengstoffexperten untersuchten die Gepäckstücke, bis sich die Situation auflöste.





Stuttgart - Wegen zweier herrenloser Koffer mitten auf der Königstraße in Stuttgart-Mitte ist die Polizei am Dienstagnachmittag ausgerückt. Die Gepäckstücke standen laut Polizei in der Nähe der Buchhandlung Wittwer. Mehrere Geschäfte seien geräumt worden. Die Polizei sperrte den Bereich zwischen dem Buchgeschäft, der Commerzbank sowie den Durchgang zur Kronprinzstraße ab und forderte Sprengstoffexperten an, um die Koffer zu untersuchen.

Gerade, als diese eintrafen, kam die Besitzerin zurück, der die Gepäckstücke gehörten. Laut der Polizei waren die Koffer leer. Ob die Frau den Einsatz bezahlen muss, steht noch nicht fest.